POL-IZ: 230614.2 Brunsbüttel: Seeschiff kollidiert mit Schleuse und beschädigt Dalben

Quickborn (ots) - Nachdem es am Montag in der Pinneberger Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen ist, bei dem eine 46jährige Frau durch ihren 51jährigen Bruder mit einem Messer angegriffen wurde, erfolgte heute die Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe. Die Frau flüchtete aus ihrer Wohnung in ein Nachbarhaus und ...

