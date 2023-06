Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230614.1 Albersdorf: Autofahrer verunfallt bei Verkehrsinsel mit 2,23 Promille

Albersdorf (ots)

Am Dienstag um 21:25 Uhr fuhr ein 26jähriger Autofahrer aus Quickborn auf dem Schrumer Weg aus Schrum kommend Richtung Albersdorf. An der Einmündung Schrumer Weg und L316 kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoße mit zwei Verkehrszeichen. Das Fahrzeug kippte auf die Seite. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Fahrer in das WKK Heide. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,23 Promille. Auch Hinweise auf vorvergangenen Drogenkonsum konnten erlangt werden. Den Quickborner erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und anderer berauschender Mittel, sowie einen Geschwindigkeitsverstoß. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen.

