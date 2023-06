Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230613.5 Quickborn: Folgemeldung zum lebensgefährlichen Angriff auf eine Frau

Quickborn (ots)

Nachdem es am Montag in der Pinneberger Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen ist, bei dem eine 46jährige Frau durch ihren 51jährigen Bruder mit einem Messer angegriffen wurde, erfolgte heute die Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe. Die Frau flüchtete aus ihrer Wohnung in ein Nachbarhaus und wurde dort erstversorgt. Durch den Angriff erlitt sie Stich- und Schnittverletzungen an Oberkörper und Händen, es bestand Lebensgefahr. Eine Notoperation in einer Hamburger Klinik verlief erfolgreich. Der Tatverdächtige konnte durch Einsatzkräfte im näheren Umfeld widerstandslos festgenommen werden. Wegen des Verdachtes auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beantragte die Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Unterbringungsbefehl gegen den Quickborner, aufgrund des Verdachtes, dass der Mann die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen hat. Dem Antrag wurde stattgegeben.

