POL-PDNR: Alkoholisierter PKW-Fahrer beschädigt geparkten PKW und flüchtet

Betzdorf (ots)

Am 18.10.2023 kam es um 14:15 Uhr in Betzdorf, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wilhelmstraße zur Beschädigung eines geparkten PKW. Beim Rückwärtsausparken sei ein PKW-Fahrer -so die Zeugenaussagen- mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und habe sich daraufhin unerlaubt entfernt. Durch die informierten Beamten der Polizei Betzdorf konnte der verantwortliche, 65jährige PKW-Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt und angetroffen werden, er stand merklich unter Alkoholeinfluss. Gegen den Mann wird nun aufgrund mehrerer verkehrsrechtlicher Straftaten ermittelt.

