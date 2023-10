POL-PDNR: Verkehrskontrolle an der Feuerwehr Engers

Betzdorf (ots) - Am 18.10.2023 im Zeitraum 08:00 bis 09:30 Uhr kam es in der Industriestraße in Betzdorf zur Beschädigung eines Zauns. Dem Schadensbild nach dürfte ein LKW den Zaun touchiert, beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: ...

