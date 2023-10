POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch PKW-Fahrer

Kirchen (Sieg) (ots) - Am 18.10.2023 wurde die Polizei Betzdorf darüber informiert, dass ein PKW, der Im Zeitraum 30.09.2023, 21:00 bis 23:30 Uhr in der Siegstraße in Kirchen (Sieg) geparkt war, vollflächig und offenbar mutwillig zerkratzt wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi Q7. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK ...

