Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Brand einer Gartenhütte - PM Nr.1

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Gegen 00.55 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einer Kleingartenanlagen in Mannheim-Neuhermsheim, Nahe des Harrlachgärtenweg, gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst treffen gerade an der Örtlichkeit ein. Ersten Meldungen zufolge befindet sich eine der Gartenhütten in Vollbrand. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

