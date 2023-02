Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann spuckt Polizeibeamten ins Gesicht

Ludwigshafen (ots)

Ein 43-Jähriger schrie am Montag (20.02.2023) auf einem Tankstellengelände in der Heinigstraße herum und beeinträchtigte damit den Tankstellenbetrieb. Nachdem er von der Polizei kontrolliert wurde, erhielt er einen Platzverweis. Leider kam der Mann der Aufforderung nicht nach und beleidigte die Polizeibeamten. Darüber hinaus forderte er die Polizisten zu einem Kampf heraus. Die Polizei mussten den 43-Jährigen schließlich fesseln und zu einer Polizeidienstelle bringen, wo er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Während der polizeilichen Maßnahmen in der Polizeidienststelle spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht. Er stand vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss.

