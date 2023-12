Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitagmittag, 01.12.2023, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Ludwigshafener mit seinem MAN LKW die Mundenheimer Straße in Ludwigshafen. An der Kreuzung Mundenheimer Straße / Karolina-Burger-Straße fuhr der bislang nicht bekannte Unfallbeteiligte mit seinem weißen Transporter zu weit in den Kreuzungsbereich ein, sodass ein auf dem Fahrzeugdach montiertes Rohr an den MAN LKW des 44-Jährigen stieß. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR. Sind Sie Zeuge des Verkehrsunfalles? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

