Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter überfällt Passanten - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am Montagabend ist ein 56-Jähriger in Eutingen von einem unbekannten Mann getreten und geschlagen worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 56 Jahre alte Mann, gegen 19:00 Uhr, in der Brauereistraße, Bahnhofsunterführung, zu Fuß unterwegs, als ihm unvermittelt in den Rücken getreten wurden, wodurch er zu Boden fiel und sich an den Armen und im Gesicht verletzte. Noch am Boden liegend wurde er weiterhin mehrfach von dem Fremden getreten, wobei dieser Wertgegenstände forderte. Da der 56-Jährige jedoch nichts dergleichen mit sich führte, ließ der Täter letztlich von ihm ab und flüchtete durch die Unterführung und über die Treppen in Richtung Fritz-Neuert-Straße. Aufgrund der Tritte trug der 56-Jährige weiterhin Rippenbrüche davon.

Personenbeschreibung:

Der Gesuchte ist etwa 180 cm groß und trug zur Tatzeit eine Jeans, eine dunkle Winterjacke und eine schwarze Mütze, die tief ins Gesicht gezogen war. Er sprach offenbar deutsch mit hiesigem Dialekt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell