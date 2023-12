Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Trickdiebstahl

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitagmittag des 01.12.2023 klingelten ein Mann und eine Frau bei einer 82-jährigen Ludwigshafenerin in der Sternstraße an deren Wohnungstür. Unter Täuschung sich für den Kauf einer baugleichen Wohnung im selben Haus zu interessieren gelangten die Personen in die Wohnung der 82-jährigen, wo sie diese nach wenigen Minuten wieder verließen ohne etwas zu entwenden. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen und keine Auskünfte über mögliche Wertgegenstände in der Wohnung zu geben.

