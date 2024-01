Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Größerer Polizeieinsatz an Schule, Fehlalarm der Alarmanlage

Heidelberg (ots)

Am Hölderlin-Gymnasium in der Straße Plöck in Heidelberg kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz. Vermutlich aufgrund eines Fehlers im System kam es zur Alarmauslösung der Alarmanlage. Das Gebäude wird derzeit durch die Polizei überprüft. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Gefährdung der Lehrenden sowie der Schülerinnen und Schüler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell