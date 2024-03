Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fortschreibung 01 : Vorabend zum Derby: Aufeinandertreffen zwischen Kölner und Mönchengladbacher Problemfans | Über 200 Person in Gewahrsam genommen

Mönchengladbach (ots)

Der Ausgangssachverhalt ergibt sich aus Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5731369?utm_source=directmail&utm_medium=email&utm_campaign=push

Die Polizei hat in Mönchengladbach hat nach jetzigem Stand 131 Kölner Problemfans und 74 Mönchengladbacher Problemfans nach gewalttätigen Auseinandersetzungen in Gewahrsam genommen.

Die Identitätsfeststellung, Erfassung und Unterbringung dieser großen Anzahl von Personen ist aufwändig. Sukzessive werden die in Gewahrsam genommenen Personen in Polizeigewahrsame unterschiedlicher Behörden der Polizei NRW gebracht. Ein Teil der Personen ist bereits in Polizeigewahrsame eingeliefert worden, während weitere Personen noch untergebracht werden müssen.

Zum vorübergehenden Aufenthalt der Personen sind auch Busse des örtlichen Verkehrsbetriebes NEW eingesetzt.

Die Polizei Mönchengladbach wird durch Einsatzkräfte aus dem Land NRW unterstützt.

Die Entscheidung über die Fortdauer der Ingewahrsamnahmen erfolgt später durch eine Richterin, die bereits in den Einsatz eingebunden ist.(wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell