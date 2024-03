Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsdelikt in Odenkirchen: 39-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 7. März, ist ein 39-Jähriger an der Kamphausener Straße wegen mehrerer Verkehrsdelikte aufgefallen. Da er mit einem gestohlenen Pkw unterwegs war nahm die Polizei ihn vorläufig fest.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte gegen 16:30 Uhr die Polizei über einen weißen Pkw der Marke Hyundai, der ohne Kennzeichen und in auffälliger Fahrweise im Bereich der Kamphausener Straße unterwegs sei. Einsatzkräfte der Wache Rheydt stellten und kontrollierten das Fahrzeug kurz darauf an der Losheimer Straße.

Sie nahmen bei dem 39-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch wahr. Vortests ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Es stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Pkw - an dem sich in der Tat keine Kennzeichen befanden - nach einem Wohnungseinbruch zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Kofferraum fanden die Beamten einen E-Scooter, der ebenfalls als gestohlen gemeldet worden war. Darüber hinaus wies der Pkw einen augenscheinlich frischen Unfallschaden auf.

Die Polizeibeamten stellten den Pkw und den E-Scooter sicher und nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest. Im Polizeigewahrsam entnahm Ihm ein Bereitschaftsarzt Blutproben. Die Ermittler führten ihn am Freitagnachmittag, 9. März, einem Haftrichter vor, der sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft anschloss und gegen den Mann Untersuchungshaft verhängte.

Das Verkehrskommissariat prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen diesem Sachverhalt und einer Unfallflucht, die am selben Tag in Odenkirchen angezeigt wurde. Die Polizei hat gegen den Tatverdächtigen mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (et)

