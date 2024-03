Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Mönchengladbach (ots)

Aus einem VW Caddy haben bislang Unbekannte zwischen Mittwoch, 6. März, 17 Uhr und Donnerstag, 7. März, 8.15 Uhr diverse Bauteile mit hohem Sachwert gestohlen.

Der 27-jährige Besitzer hatte seinen Firmenwagen auf dem Parkplatz an den Straßen Am Alten Friedhof/ Fliederweg/ Dominikus Vraetz Straße in Giesenkirchen verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er den Einbruch fest.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell