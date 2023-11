Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231110.1 Kiel: Zeugen nach Kellereinbrüchen gesucht

Kiel (ots)

In der Zeit vom 03.11.-06.11.2023 kam es zu zahlreichen Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Steenbek-Projensdorf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich die Taten im Bereich der Mangoldtstraße, Baumgartenstraße und Johann-Fleck-Straße. Der oder die Täter hebelten zunächst die Hauseingangstüren auf und verschafften sich auf diese Weise gewaltsam Zutritt zu den Mehrfamilienhäusern. Sie entwendeten unter anderem hochwertiges Werkzeug der Marken "Makita" und "Bosch", hochwertige Fahrräder und einen E-Scooter. Gleichartige Taten gab im Bereich bereits am 18.10.23 in der Mangoldtstraße und am 26.10.2023 in der Olshausenstraße.

Die Polizeistation Wik führt die Ermittlungen zu den Taten und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Stehlguts machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1152 oder 0431 / 160 1110 mit der Polizei in Verbindung setzen.

