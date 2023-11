POL-KI: 231180.4 Kiel: Diverse Straftaten bei Schwerpunktkontrolle im Schützenpark festgestellt

Kiel (ots) - Auf der Veloroute 10 kam es in den vergangenen Tagen mehrfach zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, da Unbekannte Angelschnüre über die Fahrbahn spannten. In einem Fall stürzte eine Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der Polizei sind bislang mehrere Fälle bekannt, in denen im Bereich zwischen Olshausenstraße und Kronshagener Weg ...

mehr