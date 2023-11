Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231108.2 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtige nach Raubüberfall (Folgemeldung zu 231030.5)

Kiel (ots)

Nach dem Raubüberfall auf einen 51 Jahre alten Mann am 27. Oktober ermittelte die Polizei inzwischen fünf Tatverdächtige. Auch der im Anschluss an die Tat gestohlene Wagen ist sichergestellt.

Bei den Ermittlungen erhärtete sich schnell der Verdacht gegen einen polizeilich bekannten 15-Jährigen. Eine Beamtin und ein Beamter der Kriminalpolizei, die am 30. Oktober aus anderem Anlass im Kieler Stadtgebiet unterwegs waren, erkannten den Jugendlichen in der Innenstadt und nahmen ihn fest. Er war in Begleitung von vier weiteren Personen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Diese dürften nach jetzigem Ermittlungsstand ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein.

Mangels Haftgründen kamen alle nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß beziehungsweise wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Bei durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen stellte die Polizei zahlreiche Beweismittel sicher. Den gestohlenen Audi stellten die Ermittler im Bereich Ottendorf sicher. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Matthias Arends

