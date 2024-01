POL-MS: Standstreifen der Autobahn 43 als Rennstrecke genutzt - Führerschein sichergestellt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (7.1.,5:00 Uhr) ist ein 34-jähriger Münsteraner am Ha-werkamp von einem bisher unbekannten Täter mit beiden Fäusten auf den Hinter-kopf geschlagen worden. Der 34-jährige ist durch die Schläge zu Boden gefallen und zog sich hierbei eine Platzwunde im Gesicht zu. Der unbekannte Täter ist nach der Tat in den Fusion-Club geflüchtet und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der ...

