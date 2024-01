Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung am Hawerkamp - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (7.1.,5:00 Uhr) ist ein 34-jähriger Münsteraner am Ha-werkamp von einem bisher unbekannten Täter mit beiden Fäusten auf den Hinter-kopf geschlagen worden. Der 34-jährige ist durch die Schläge zu Boden gefallen und zog sich hierbei eine Platzwunde im Gesicht zu. Der unbekannte Täter ist nach der Tat in den Fusion-Club geflüchtet und konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Der Flüchtige wird durch Zeugen auf etwa 1,70 Meter geschätzt. Er habe schwarze Haare, einen schwarzen Bart und sei muskulös gebaut. Getragen habe er zum Tat-zeitpunkt eine Jeans und eine weiße Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell