Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Jugendliche beschmieren Hauswände

Ratzeburg (ots)

01. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 31.10.2023 - Börnsen

Gestern Abend (31.10.2023) wurden im Horster Weg in Börnsen mehrere Hausfassaden durch Jugendliche beschmiert.

In der Zeit zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr waren zwei dunkel gekleidete Jugendliche im Horster Weg in Börnsen unterwegs. An einem Haus klingelten sie um Halloween- Naschereien zu bekommen. Da der Bewohner nicht schnell genug an der Haustür war, bewarfen die beiden jungen Männer die Hausfassade und das Fenster mit einer roten Flüssigkeit. Bei zwei weiteren Häusern beschmutzten sie ebenfalls die Hausfassaden und Fenster mit der roten Flüssigkeit. Hier klingelten sie zuvor nicht. Eine Bewohnerin schreckte durch das Knallen an der Hauswand auf und ging zum Fenster. Hier konnte sie einen Jugendlichen entdecken, der kurz darauf an der Haustür klingelte und um Süßigkeiten bat. Anschließend liefen die beiden weiter in Richtung Bahnstraße. Sie wurden als schlank, circa 1,70 m groß, ungefähr 16 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der beiden trug ein dunkles Cap. Erst im Anschluss entdeckte sie die beschmierte Hauswand. Bei der Flüssigkeit handelte es sich vermutlich um Ketchup oder Tomatensoße. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell