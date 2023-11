Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Jugendliche feiern Halloween

Ratzeburg (ots)

01. November 2023 | Kreis Stormarn - 31.10.2023

Viele Kinder und Jugendliche zogen auch im Kreis Stormarn gestern Abend durch die Orte, um Naschereien zu ergattern.

Die Polizei musste mehr als 20 Einsätze wegen randalierender Jugendlicher und Ruhestörungen wahrnehmen. Der Polizei wurden gestern Abend mehrfach Jugendliche gemeldet, die um die Häuser zogen und Böller zündeten.

In Glinde feierten gegen 21 Uhr circa 100 Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Marktplatz. Hierbei zündeten sie Feuerwerkskörper und warfen mit Gegenständen auf die ankommenden Streifenwagen. Anschließend flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Ein 14-15 Jahre alter Junge, schwarz gekleidet mit Sturmhaube schlug mit einem Hammer ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Friseursalons und flüchtete unerkannt in der feiernden Menge.

In Barsbüttel böllerten gegen 21 Uhr mehrere junge Leute im Birkenweg. Ein 57-jähriger Anwohner beobachtet das Geschehen und sah zwei Jugendliche, die sich unberechtigt auf einem Grundstück aufhielten. Er sprach sie an und stellte sich den beiden in den Weg. Die beiden jungen Männer schlugen mit Fäusten auf den Mann ein. Als dieser auf den Boden fiel, flüchteten sie. der Anwohner wurde leicht am Kopf verletzt. Die Tat wurde durch andere Bewohner gefilmt. Ein Täter war ca. 1,85 groß und der zweite etwas kleiner. Beide waren dunkel gekleidet mit dicken Steppjacken und Kapuze.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern in Glinde und Barsbüttel nimmt die Polizeistation Glinde unter der Telefonnummer: 040/ 710903-0 zu melden.

