POL-RZ: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss beendet

Ratzeburg (ots) - 26. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 26.10.2023 - Bargteheide Heute Nacht (26. Oktober 2023) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Postfiliale in einem Bargteheider Supermarkt in der Straße Am Redder. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entfernten der oder die Täter ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie den Bereich der Postfililale. Zum Stehlgut können derzeit ...

