Polizei Mönchengladbach

POL-MG: LKW unter Autobahnbrücke gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Mittwoch, 6. März, 19 Uhr und Donnerstag, 7. März, 7.20 Uhr haben bis-lang Unbekannte, einen 10,6 t LKW gestohlen.

Der 53-jährige Nutzer hatte den LKW am Mittwochabend an der Donker Straße, unter der Autobahnbrücke der A52 in Mönchengladbach verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen war er dort nicht mehr aufzufinden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell