POL-MG: Wohnungseinbrüche in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Aus einem VW Caddy haben bislang Unbekannte zwischen Mittwoch, 6. März, 17 Uhr und Donnerstag, 7. März, 8.15 Uhr diverse Bauteile mit hohem Sachwert gestohlen. Der 27-jährige Besitzer hatte seinen Firmenwagen auf dem Parkplatz an den Straßen Am Alten Friedhof/ Fliederweg/ Dominikus Vraetz Straße in Giesenkirchen verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er den Einbruch fest. Die ...

mehr