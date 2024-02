POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Fleckensteinstraße in Ettlingen-Oberweier ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen 18:15 Uhr und 20:35 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugen beobachteten, wie ...

