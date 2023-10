POL-CUX: Diverse Schockanrufe im Stadtgebiet

Cuxhaven (ots) - Osten. Am gestrigen Montag (09.10.2023) kam es gegen 08:05 Uhr auf der Bundesstraße 495 in Ortsteil Altendorf zu einem Verkehrunfall. Eine 53-jährige Frau aus Wischhafen war mit ihrem PKW in Richtung Hemmoor unterwegs. An der Einmündung in Richtung Großenwörden wollte Sie nach links abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Motorradfahrer, ...

mehr