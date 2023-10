Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall auf der Bundesstraße 495 im Bereich Osten - Motorradfahrer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Osten. Am gestrigen Montag (09.10.2023) kam es gegen 08:05 Uhr auf der Bundesstraße 495 in Ortsteil Altendorf zu einem Verkehrunfall. Eine 53-jährige Frau aus Wischhafen war mit ihrem PKW in Richtung Hemmoor unterwegs. An der Einmündung in Richtung Großenwörden wollte Sie nach links abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher in Richtung Wischhafen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 34-jährige Motorradfahrer aus Schwanewede erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

