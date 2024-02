Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr in ein Mehrparteienhaus in der Schleinkoferstraße in Ettlingen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Täter die Scheibe einer Balkontür ein, um in das Innere der Wohnung zu gelangen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Die ...

