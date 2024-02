POL-W: W Rücknahme der Vermisstensuche nach Markus E.

Wuppertal (ots) - Nach einem Raub am vergangenen Mittwochmorgen (07.02.2024, 04:45 Uhr) in Wuppertal sucht die Polizei nach Zeugen. Als ein 56-Jähriger zu Fuß über die Autobahnbrücke an der Schmiedestraße in Richtung Kreisverkehr ging, kamen ihm zwei Männer entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen sie ihn unvermittelt nieder. In der Folge verlor der Geschädigte das Bewusstsein. Mutmaßlich nahmen die ...

