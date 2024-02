Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannte rauben Mann aus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem Raub am vergangenen Mittwochmorgen (07.02.2024, 04:45 Uhr) in Wuppertal sucht die Polizei nach Zeugen. Als ein 56-Jähriger zu Fuß über die Autobahnbrücke an der Schmiedestraße in Richtung Kreisverkehr ging, kamen ihm zwei Männer entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen sie ihn unvermittelt nieder. In der Folge verlor der Geschädigte das Bewusstsein. Mutmaßlich nahmen die Schläger ihm das Portemonnaie ab und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Ein Täter war mit einer blauen Jacke gekleidet. Der zweite Mann ist circa 170 cm groß und trug bei Tatausführung eine schwarze Jacke und vermutlich eine blaue Jeans. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

