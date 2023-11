Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Zeugen gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Am 08.11.2023, gegen 05.45 Uhr, befuhr der 23-jährige Radfahrer den Fahrradweg in Bad Blankenburg / Rudolstädter Straße. In Höhe der dortigen Tankstelle kam ihm ein bisher unbekannter Radfahrer entgegen. Als beide auf gleicher Höhe waren, lenkte der unbekannte Fahrradfahrer offenbar zu weit ein und stieß mit dem 23-Jährigen zusammen. Dieser kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Rudolstadt fort. Zeugen, sowie der beteiligte Radfahrer, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0292146, bei der Polizei in Saalfeld, Tel: 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell