LPI-SLF: Verkehrsunfall

Obernitz (Saalfeld) (ots) - Am gestrigen Tage wurde in der Zeit von 06:30 Uhr bis 16:30 Uhr in Obernitz im Bereich des dortigen Schokoladenwerkes ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein türkisblaues Fahrrad der Marke Cube vom Typ Kathmandu Hybrid One 750. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem möglichen Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0297940 bei ...

