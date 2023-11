Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfall mit Verletzter Person

Pößneck (ots)

Am gestrigen Tage kam es gegen 16:00 Uhr in Pößneck im Bereich der Straßen Steinweg / Straße des Friedens zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Fußgängerin und einem Pkw. Die unbekannte Pkw-Fahrerin kollidierte mit der Fußgängerin als diese die Straße überquerte. Nach dem Zusammenstoß fragte die Fahrerin die 18-Jährige, ob es ihr gut gehe. Die Fußgängerin gab an unverletzt zu sein. Sodann fuhr die Autofahrerin weiter. Nach kurzer Zeit verspürte die 18-Jährige dennoch Schmerzen und wurde im Krankenhaus behandelt. Aus diesem Grund wird nun die Pkw-Fahrerin sowie weitere Zeugen gesucht. Die Fahrerin soll zwischen 50 und 60 Jahren alt gewesen und dunkelblonde schulterlange Haare haben. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0297979 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

