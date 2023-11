Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit der Leitplanke

B90 Lichstedt (ots)

Eine 23-Jährige fuhr am gestrigen Abend gegen 17:50 Uhr von Rudolstadt kommend in Richtung Stadtilm. Auf Höhe der Ortslage Lichstedt kam die Fahrerin in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dort beginnenden Leitplanke. In der Folge kam ihr Pkw im Fahrbahngraben zum Stehen. Die 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Bis ca. 19:30 Uhr kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

