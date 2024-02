Polizei Wuppertal

POL-W: W 29-Jähriger wird vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit Mittwoch (07.02.2024), wird der 29-jährige Markus E. aus Wuppertal vermisst. Am Montag hatte der Vermisste letztmalig Kontakt zu Familienangehörigen. Vorgestern sei er noch an seiner Wohnanschrift an der Grafenstraße in Wuppertal gewesen. Seitdem habe man keinen Kontakt mehr gehabt. Markus E. ist circa 180 cm groß, trägt eine Glatze und hat eine schlanke Statur. Die Bekleidung des Vermissten ist nicht bekannt. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der 0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der 110 zu melden. (ar)

