Polizei Mettmann

POL-ME: Mit geklauten Kennzeichen vor der Polizei geflüchtet: 23-Jähriger festgenommen - Ratingen - 2310079

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen hat die Polizei am frühen Freitagmorgen (20. Oktober 2023) einen 23 Jahre alten Ratinger festgenommen, der zuvor mit einem nicht zugelassenen BMW samt geklauten Kennzeichen vor einer Kontrolle geflüchtet war. An dem Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 4:45 Uhr waren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife durch Ratingen über den Hauser Ring gefahren, als ihnen auf dem Parkplatz des Angerbads ein Mann an einem dort abgestellten BMW auffiel. Da an dem Fahrzeug zwar das Licht brannte, jedoch keine Kennzeichen angebracht waren und ihnen das Verhalten des Mannes verdächtig vorkam, beschlossen die Beamten, ihn und sein Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen.

Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, stieg er in den BMW ein und flüchtete mit durchdrehenden Reifen und hohem Tempo von dem Parkplatz, wobei er auch noch beinahe mit dem Streifenwagen kollidierte. Die Polizisten verfolgten den BMW nun, verloren diesen jedoch aufgrund des hohen Tempos kurze Zeit aus den Augen. Schließlich fanden sie das gesuchte Fahrzeug an der Straße "Zum Schwarzebruch" vor, welches dort mitten auf der Fahrbahn verlassen abgestellt worden war.

Bei der weiteren Fahndung nach dem flüchtigen Autofahrer wurde nun auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, mit dessen Hilfe der Mann kurz darauf aus der Luft in einem Gebüsch versteckt ausfindig gemacht werden konnte, so dass er von den Einsatzkräften am Boden festgenommen werden konnte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem flüchtigen Autofahrer um einen 23-jährigen Ratinger handelte. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand obendrein auch noch unter dem Einfluss von Kokain. Bei der folgenden Durchsuchung des nicht zugelassenen BMW stellten die Beamten die Kennzeichen eines Peugeot sicher, welcher auf dem Parkplatz des Angerbades abgestellt war. Der Ratinger hatte die Kennzeichen augenscheinlich erst kurz zuvor entwendet.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der BMW bereits im Januar dieses Jahres in Belgien abgemeldet worden war. Da kein rechtmäßiger Eigentümer des Fahrzeugs festgestellt werden konnte, wurde das Auto beschlagnahmt und zur sicheren Verwahrung abgeschleppt.

Die Konsequenzen für den 23-jährigen Ratinger:

Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Ratingen gebracht. Dort wurde ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Gegen den Ratinger wurden gleich mehrere Verfahren eingeleitet: Unter anderem wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls, des Kennzeichendiebstahls, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen diverser Verkehrsverstöße.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell