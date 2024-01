Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrecher im Gewerbepark Hochrhein - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Freitagabend, 19.01.2024, und Sonntagmittag, 21.01.2024, ist ein Bürogebäude in der Alfred-Nobel- Straße im Gewerbepark Hochrhein zwischen Waldshut und Tiengen eingebrochen worden. In einen Handwerkermarkt in der Carl-Duisburg-Straße war versucht worden, einzudringen. An diesem war am Samstagabend die rot blinkende Leuchte der Alarmanlage entdeckt worden. Hier hatten sich die unbekannten Einbrecher an einer Tür zu schaffen gemacht, was zur Alarmauslösung geführt haben dürfte. Am anderen Gebäude war eine Tür mit Erfolg aufgehebelt, ein Fenster und ein Sparschwein zerschlagen worden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

