Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weitere Drohmail eingegangen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.10.2023: https://s.rlp.de/0pTnp

Eine weitere Drohmail ging in der Nacht auf den 26.10.2023 bei der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim ein. Die Nachricht wurde heute zu Beginn des Schulbetriebs gelesen. Die alarmierten Polizeikräfte überprüften die E-Mail. Es handelte sich um die gleiche Nachricht, welche zuvor an das Jugendzentrum und an die Grundschule gesandt wurde. Aufgrund der Analyse und Bewertung der E-Mails durch Experten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz und des zeitlichen Verzugs wurde auf eine Durchsuchung mit einem Sprengstoffspürhund verzichtet.

