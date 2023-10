Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag (29.10.2023) auf Montag (30.10.2023) kam es auf einem Parkplatz in der Schanzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto des Geschädigten an der Fahrertür und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Können Sie Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell