FW Ratingen: Brandmelderalarm im Flieder Krankenhaus

Ratingen (ots) - Ratingen-West, Scheifenkamp, 03:01 Uhr, 22.11.23 In der Nacht kam es in einem Haus am Scheifenkamp in Ratingen-West zu einem Kellerbrand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits Rauch im Treppenraum wahrnehmbar. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Brandursache wird von der ...

mehr