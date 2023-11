Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1282) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Am Freitagvormittag (03.11.2023) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Cadolzburger Gemeindeteil Schwadermühle (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise.

Der Täter drang in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr über die Kellertür in das Einfamilienhaus Am Farrnbach ein. Im Gebäude durchsuchte der Einbrecher mehrere Zimmer. Ob er hierbei Gegenstände entwendete, konnte zunächst nicht geklärt werden. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Fürth übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Farrnbach aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell