Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: E-Scooter-Fahrer drei Mal angezeigt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 19.01.2024, ist in Bad Säckingen der Fahrer eines E-Scooters drei Mal angezeigt worden. Gegen 20:30 Uhr war der 23-jährige angehalten worden, weil an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz bestand. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen die Versicherungspflicht war die Folge. Außerdem wirkte der Fahrer berauscht. Ein Drogentest verlief positiv auf gleich mehrere Drogenarten, ein Alcomatentest ergab rund 0,7 Promille. Eine Blutprobe wurde für dieses Verfahren wegen Fahrens unter Wirkung eines berauschenden Mittels erhoben. Wegen des Transportes in das Krankenhaus wurde der Fahrer durchsucht. Dabei fand sich ein Klumpen mutmaßliches Cannabis bei ihm. Zwei weitere Behältnisse mit Cannabisrückständen führte er in seinem Rucksack mit. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde erstattet.

