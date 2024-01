Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall an Kreuzung - zwei Leichtverletzte

An der Kreuzung Giessen-/Schulhausstraße in Bad Säckingen forderte ein Verkehrsunfall am Samstag, 20.01.2024, gegen 13:50 Uhr, zwei Leichtverletzte. Eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin bog dort nach links in Richtung Grenze ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden, die Kreuzung querenden Kleinwagen. Die VW-Fahrerin und der 24 Jahre alte Kleinwagenfahrer verletzten sich leicht. Die jeweiligen Beifahrer überstanden den Unfall unverletzt. Der Sachschaden an den Autos liegt bei je mehreren tausend Euro.

