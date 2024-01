Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Brand in Toilette am Busbahnhof

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.01.2024, gegen 17:00 Uhr, hat es in der Toilette am Busbahnhof in Todtmoos gebrannt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer durch einen Zeugen gelöscht worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein Pissoir in der Herrentoilette zu brennen begonnen. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung erscheint wahrscheinlich. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

