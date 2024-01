Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zigaretten gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 21.01.2024, ist in einen Einkaufsmarkt in der Schaffhauser Straße in Grafenhausen eingebrochen worden. Aus dem Geschäft wurde der komplette Bestand an Zigaretten gestohlen. Auch machten sich die unbekannten Einbrecher an einem Tresor zu schaffen, der jedoch den Aufbruchsversuchen standhielt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Tatzeit lag genau zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, entgegen.

