Polizei Köln

POL-K: 240310-2-K Kölnbesucher am Dom niedergeschlagen - Öffentlichkeitsfahndung nach Räuberduo

Köln (ots)

Am Sonntagmorgen (22.10.2023) gegen 6.40 Uhr sollen zwei etwa 18-25-jährige, circa 1,75 Meter große Männer mit dunklen, wattierten Jacken einen Kölnbesucher (34) am Dom niedergeschlagen und beraubt haben. Alarmierte Polizisten trafen den Geschädigten am Heinrich-Böll-Platz mit Gesichtsverletzungen am Boden liegend an. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den Mann ambulant. Den Ermittlungen zufolge hatten ihn die Männer zunächst in ein Gespräch verwickelt, bevor einer der Angreifer ihn unvermittelt mit Faustschlägen traktierte. Mit der Geldbörse des Verletzten flüchteten die Unbekannten in Richtung Roncalliplatz.

Auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses fahndet nun das Kriminalkommissariat 14 mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung nach den mutmaßlichen Räubern. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/129412

Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell