POL-OH: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfall Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (11.12.) in Fulda. Ein Fahrzeug mit Spezialaufbau (Besenaufsatz) befuhr gegen 12:40 Uhr in Fulda die L 3143 aus Richtung Hemmen kommend in Richtung Lüdermünd und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Eine ...

