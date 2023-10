POL-SI: Technische Störung - Polizei derzeit nicht über Amtsleitung erreichbar - #polsiwi

Siegen (ots) - In den vergangenen Tagen sind zwei hochwertige Pedelecs in Siegen geklaut worden. Im Zeitraum vom 07.10.2023,19:00 Uhr (Samstag) und dem 11.10.2023,17:30 Uhr (Mittwoch) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Tiergartenstraße. Dort entwendeten sie ein E-Bike der Marke Cube (Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 in grün). Auf ein weiteres Pedelec ...

