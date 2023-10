POL-SI: Verkehrsstörungen durch angemeldete Versammlung am Freitag - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots) - Bei einem Brand in Kreuztal-Kredenbach ist am Dienstagnachmittag (10.10.2023) ein Wohnmobil beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 17:15 Uhr in die Austraße gerufen. Vor Ort hatte die Batterie eines Wohnmobils gebrannt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei in ...

